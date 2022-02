Bonus fino a 750 euro per bus, biciclette e monopattini. Ecco chi può richiederlo e come fare Per fruire del credito di imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1 il modello andrà trasmesso alle Entrate dal 13 aprile fino al 13 maggio 2022

