Bonus giovani «Neet»: al via le domande. Come ottenere l’agevolazione

Sarà disponibile da oggi 31 luglio sul sito Inps il modulo di domanda online per le aziende che vogliono prenotare l’incentivo previsto dal decreto Lavoro per assumere giovani sotto i 30 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi.

Sono i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training), una platea di 1,7 milioni di giovani, che rappresentano in Italia il 19% della popolazione fra 15 e 29 anni.

Il tasso italiano di Neet - come rileva l’Istat nel suo Rapporto annuale 2023 - è di oltre sette punti percentuali superiore a quello medio europeo (11,7%) e, nella Ue a 27, è secondo solo rispetto alla Romania.

La situazione è differenziata dal punto di vista territoriale: le Regioni del Nord si avvicinano alla media europea dei Neet, mentre quelle del Sud sfiorano o superano il 30%: in Sicilia i giovani che non studiano e non lavorano rappresentano il 32,4% dei ragazzi fra 15 e 29 anni, in Campania il 29,7%, in Calabria il 28,2 per cento. Tutte le Regioni hanno fatto passi avanti rispetto al 2021, quando i Neet superavano i due milioni.

Come ottenere l’agevolazione

Con la circolare 68 del 21 luglio l’Inps ha diffuso le istruzioni operative per applicare l’agevolazione destinata a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei Neet (l’Anpal, con il decreto del 19 luglio, aveva comunicato la ripartizione degli 85,7 milioni di fondi disponibili fra le Regioni).