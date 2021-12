Bonus idrico 2021 al rush finale: cos’è, chi ne ha diritto, come richiederlo e come funziona

5) Quali informazioni vanno prodotte?

Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: 1) nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; 2) importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione; 3) specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre a specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 4) identificativo catastale dell'immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; 5) dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; 6) coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso; 7) indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); 8) attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; 9) attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus; 10) copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sul sito del Mite.

6) Quali spese non sono incluse?

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative al piatto doccia, al sedile wc e copri vaso, al bidet, al box doccia con la colonna integrata. Non è inoltre possibile sostituire il solo vaso in ceramica secondo il limite di scarico dei 6 litri massimo senza sostituire la cassetta di scarico in quanto la norma prevede in combinazione il vaso e il relativo sistema di scarico. Non sono compresi poi i lavandini. Non può poi essere richiesto il contributo per installazione di autoclave e serbatoio di accumulo (avendo la residenza in zona a carenza idrica), mentre si può ottenere rimborso per la cassetta di scarico, ma non per la placca di comando. È bene poi chiarire che non rientrano tra le spese ammissibili le opere edili e di finitura connesse alla sostituzione di vasca esistente con piatto doccia.



7) Quando sarà possibile caricare la documentazione?

Si potrà procedere al caricamento della documentazione solo a partire dal mese di gennaio 2022. Seguirà comunicazione ufficiale sul sito del ministero della Transizione ecologica sulle modalità di caricamento della documentazione necessaria ad accedere al bonus idrico.





8) Il bonus idrico costituisce reddito imponibile?

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del conteggio del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

9) L’agevolazione è cumulabile con altre?

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.