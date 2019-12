Bonus latte artificiale, fino 400 euro all’anno

(© THEOBALD / BSIP)

Arriva anche un bonus per l'acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare, che potrà arrivare fino a 400 euro all'anno ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Sarà un decreto del ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici per l'accesso al bonus e per quali impedimenti all'allattamento al seno. Il fondo ad hoc è dotato di 2 milioni per il 2020 e 5 milioni nel 2021