Bonus matrimoni della Regione Lazio, il 15% delle richieste viene dall’estero

Il bonus matrimoni voluto dalla Regione Lazio entra a regime. Sul fronte delle richieste, sono arrivate al momento 3.130 mail da utenti italiani, mentre 520 da utenti stranieri (poco meno del 15% del totale). Al momento, in base ai dati dell’assessorato allo Sviluppo economico, pubblicati in esclusiva dal www.ilsole24ore.com sono state protocollate 1.832 domande (6 dalla piattaforma in inglese), mentre 207 sono le domande ammissibili a contributo ma non ancora pagate, perché gli elenchi non sono ancora stati determinati e pubblicati. Tra queste 207, solo una domanda appartiene alla piattaforma in inglese.

Le domande inammissibili

Ammontano invece a 188 le domande inammissibili; di queste, 3 domande provengono dalla piattaforma in inglese e sono inammissibili perché i richiedenti hanno presentato in maniere incompleta la documentazione di spesa relativa al matrimonio. Lo stesso motivo d'inammissibilità vale per gli italiani. Ci sono poi 441 domande ammissibili ma in attesa dei certificati di matrimonio dai Comuni, comprese due domande provenienti dalla piattaforma inglese. Il resto delle domande è in lavorazione per l’istruttoria.

La Regione Lazio ha istituito il Bonus matrimonio e unioni civili, mettendo a disposizione 10 milioni, per tutte le coppie italiane o straniere che vogliono sposarsi. Il bonus fungerà da sostegno economico nell’organizzazione dell’evento o nel viaggio di nozze. L’agevolazione prende il nome di “Nel Lazio con Amore” ed è pensato sia per aiutare economicamente i cittadini che vogliono sposarsi, sia per far ripartire il settore dei matrimoni, duramente colpito dalla pandemia di Covid-19. Il Bonus prevede un aiuto economico fino a 2mila euro per coppia. Il bonus è previsto per tutte le coppie che vogliono unirsi in matrimonio o con un’unione civile, nel Lazio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Per poter richiedere il bonus, bisognerà compilare e inviare la domanda, a nome di un membro della coppia, entro il 31 gennaio 2023, tramite lo sportello telematico sul sito: https://regione.lazio.it/nellazioconamore. Il portale è stato attivato il 28 febbraio 2022 e lo resterà fino alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023.