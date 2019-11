Bonus mobili 2020 solo per lavori avviati dal 2019

(Cultura / AGF)

Sarà confermata anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici in classe non inferiore alla A+ (A per i forni). Il bonus mobili si può sfruttare in quelle abitazioni in cui si fruisce della detrazione per recupero edilizio (50%), per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria. E l’anno prossimo verrà spostata la soglia delle opere cui si “aggancia” il bonus: l’agevolazione per gli acquisti del 2020 sarà possibile a condizione che i lavori edilizi dell’immobile siano stati avviati a partire dal 2019. Fermo restando che la data di inizio lavori dev’essere sempre anteriore all’acquisto dei mobili. Invariato l’ammontare complessivo di spesa agevolata, che non può superare i 10mila euro per unità immobiliare ristrutturata.