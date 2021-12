Bonus mobili 2021, ultime due settimane per richiederlo. Ecco come fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si avvicina la scadenza di fine anno per il bonus mobili 2021. La detrazione Irpef del 50% da recuperare in dieci anni spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Verso tetto di spesa a 10mila euro

L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020. Fino a fine anno il plafond è 16mila euro (era 10mila nel 2020). Il ddl di Bilancio nella versione approvata dal Governo prevede un limite di spesa detraibile più basso: che dal 2022 scende a 5mila euro. Ma tra le modifiche che potrebbero essere introdotte in occasione dell’esame del provvedimento da parte del Senato in prima lettura è attesa quella che innalza la soglia dai 5mila a 10mila euro. Un’intesa in tale direzione è stata raggiunta infatti nella maggioranza. Si attende il via libera definitivo del ministero dell’Economia. Il lavoro del Governo e della maggioranza per mettere a punto le modifiche al Ddl di Bilancio continua in queste ore. La commissione Bilancio di Palazzo Madama inizierà a votare gli emendamenti alla legge di bilancio domenica sera, 19 dicembre (dalle 15.00). Anche se la soglia dovesse alla fine passare a 10mila euro, per sfruttare il limite più elevato legato al 2021 (16mila) è possibile anticipare i pagamenti. La detrazione Irpef deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

I mobili agevolabili

Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

... e i grandi elettrodomestici

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Pagamenti con bonifico o carta di debito o credito

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia.