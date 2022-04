Bonus mobili / Acquisto effettuato con carta di credito, ma lo scontrino non riporta il codice fiscale dell'acquirente

Un acquisto è stato effettuato con carta di credito. È stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente. La domanda è: può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Risposta: per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

