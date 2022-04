Bonus mobili / Compatibilità con acquisto di un box pertinenziale

Se si è acquistato un box pertinenziale per il quale si ha diritto alla detrazione Irpef del 50%, è possibile richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale.

9/11 11/11 Menu