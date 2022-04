Bonus mobili / Detrazione in caso di intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%

Si tratta di capire se è possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se è stato realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%. Secondo l'agenzia delle Entrate, non è possibile: gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti) non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

6/11 8/11 Menu