Bonus mobili / Spese sostenute da un contribuente deceduto

Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.

