Bonus mobili, vecchie etichette ancora valide per il 2021

La nuova etichettatura europea degli elettrodomestici, per gli acquisti fatti nel 2021, resta nei cassetti. Almeno per quanto riguarda l’accesso al bonus mobili. Il ministero della Transizione ecologica ha deciso di risolvere in questo modo il problema che era nato, per l’applicazione della detrazione al 50%, con la riclassificazione decisa da Bruxelles e partita a marzo del 2021.

Il chiarimento, fondamentale per la stagione delle dichiarazioni dei redditi, è arrivato dal sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni, in commissione Finanze alla Camera, in risposta a un question time firmato da Massimo Ungaro (Iv).

Il problema nasce dal fatto che la versione 2021 del bonus prevedeva una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione, purché di classe non inferiore alla A+ (A per forni e lavasciuga).

A marzo del 2021, però, la Commissione Ue ha cambiato le carte in tavola. E ha previsto una nuova etichettatura per alcuni elettrodomestici (tra cui frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie), in attuazione del regolamento Ue 2017/1369. Dal momento che ormai tutti i prodotti finivano nelle classi più alte (A+++, A++, A+), serviva una classificazione più comprensibile per i consumatori: quindi, tutto è stato riscalato in fasce comprese dalla A alla G.

All’inizio, per stimolare l’innovazione tecnologica, la classe A è rimasta vuota e, in molti casi, anche la B. Quindi, queste categorie non coincidevano con i parametri fissati per incassare il bonus mobili. Per il 2022 il problema non si pone, perché l’ultima legge di Bilancio ha riclassificato anche le categorie del bonus mobili, legandole alle nuove etichette, prevedendo ad esempio l’incentivo per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie in classe E, per i frigoriferi e i congelatori in classe F.