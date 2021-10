Bonus monopattini elettrici, bici e abbonamenti al Tpl: chi può chiederlo

Il tassello mancante

Manca però ancora un tassello rappresentato dal provvedimento delle Entrate, che dovrà essere emanato entro novanta giorni, per definire le modalità e le tempistiche per l'inoltro, in via telematica, delle richieste.

Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nel 2020 per l'acquisto dei monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La definizione del credito d’imposta



L'Agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determinerà la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale verrà comunicata con un ulteriore provvedimento del direttore delle Entrate.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese e sarà utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute non oltre il periodo di imposta 2022.