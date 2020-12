Bonus nido 2020, entro il 31 dicembre le domande all’Inps

Una volta entrati nella sezione dedicata si compilano tutti i dati allegando i documenti richiesti (pagamenti già effettuati o iscrizione) e la domanda viene protocollata e inviata per l’istruttoria. Se questa andrà a buon fine, il contributo verrà accreditato direttamente attraverso le modalità indicate dal richiedente nella domanda stessa: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban.

Ordine di presentazione delle domande

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero esserci somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. Ai primi di aprile le domande presentate erano 145mila, per una spesa prenotata di 237 milioni.

Chi può fare domanda?

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea, status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, residenza in Italia.