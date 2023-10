Bonus nido, il rimborso salirà a 3.600 euro per il secondo figlio nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sostanziale gratuità dell’asilo nido per i figli successivi al secondo è l’obiettivo della nuova misura in arrivo con la prossima legge di Bilancio per il 2024, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni. Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre è previsto un incremento del bonus nido, l’attuale misura per le famiglie erogata da Inps per il rimborso delle rette: per i nuclei familiari con Isee sotto i 40mila euro il contributo annuale passerà dagli attuali 2.500 euro a 3.600 euro l’anno per tutti i figli successivi al secondo, purché nel nucleo familiare sia già presente un altro figlio sotto i sei anni.

Il potenziamento sarà possibile grazie ad uno stanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro per il 2024, che si andranno ad aggiungere alle risorse già stanziate a regime per il bonus nido. Nessuna «retromarcia», insomma, come è stata definita dal presidente del M5S, Giuseppe Conte, che così ha definito l’annuncio fatto lunedì in conferenza stampa, quando la premier Giorgia Meloni aveva parlato di «asili nido gratis per il secondo figlio». La gratuità non può essere stabilita per legge, ma «di fatto l’aumento deciso - precisa al Sole 24 Ore la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella - prevede una copertura quasi totale delle rette per i figli successivi al primo».

In base ai dati Inps la spesa media annuale sostenuta per l’asilo nido dalle famiglie italiane è pari a 10 mensilità da 260 euro ciascuna. Una cifra che verrebbe integralmente coperta dai nuovi importi del bonus nido, previsti per il secondo figlio. «Anche gli asili più cari, che a Roma toccano rette fino a 350 euro al mese, verrebbero integralmente coperti dal contributo». Cifre che variano molto, però, di città in città e non è raro, in alcuni centri urbani, superare i 3.600 euro l’anno per le fasce di reddito medio-alte: secondo l’ultimo report di Cittadinanzattiva ad esempio a Milano, oltre i 27mila euro di reddito Isee, la retta del nido è passata da 465 a 502,2 euro (+37 euro).

Il bonus nido continuerà ad essere erogato come sempre da Inps in 10 mensilità a rimborso delle rette pagate dalla famiglia che, - dopo aver presentato regolare domanda - dovrà allegare le quietanze di pagamento di mese in mese per ottenere il regolare rimborso. Resterà invariata la modulazione degli importi per il primo figlio: 1.500 euro l’anno sopra i 40mila euro di Isee; 2.500 euro tra i 40mila e i 25mila euro di Isee; 3mila euro sotto i 25mila euro di Isee.

A cambiare, nel frattempo, sarà anche l’Isee stesso, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. «Noi l’Isee vogliamo ritoccarlo ma in attesa di poterlo fare con una riforma ad hoc, abbiamo deciso di aiutare il piccolo risparmiatore - spiega la ministra Eugenia Roccella - e di non conteggiare i titoli di stato ai fini del calcolo dell’indicatore». La legge di Bilancio per il 2024, infatti, introduce un cambiamento: eventuali Bot, ad esempio, detenuti dal nucleo familiare non verranno più conteggiati tra gli investimenti mobiliari ai fini Isee, «in modo da non penalizzare chi ha scelto di impiegare in questo modo i propri risparmi», precisa Roccella.