Bonus, pensioni, smart working: tutte le novità su lavoro e previdenza dopo la manovra

Bonus contributi per assunzioni, pensioni, smart working: tutte le novità su lavoro e previdenza della manovra 2023 sono contenute in uno speciale di quattro pagine dedicato alla legge di Bilancio, in edicola giovedì 5 gennaio sul Sole 24 Ore.

Tra le nuove misure, meritevoli di attirare l'attenzione di numerosi tra cittadini, professionisti e imprese, figurano: il bonus contributi più ricco per chi assume under 36 e donne svantaggiate; la riduzione dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi di produttività con aliquota al 5%; l’incremento delle pensioni più basse del 7,3% (la minima può sfiorare i 600 euro); sempre in tema di pensioni quota 103 con 62 anni d’età e 41 di contributi; la proroga dell’Ape sociale al 2023; lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo e il reddito di cittadinanza ridotto per gli occupabili.

Questa seconda guida sulle novità su lavoro e previdenza segue quella di ieri dedicata alle novità fiscali.

Il bonus assunzioni

Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio, sono presenti un paio di agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che l’Esecutivo ha deciso di prorogare. Si tratta di assunzioni/stabilizzazioni di giovani che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali.

Riguardo ai giovani under 36, è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto massimo di 8mila euro annui. La durata dell’esonero è di 36 mesi, elevati a 48 in alcune regioni del Meridione. Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici.

La limitazione

Va subito rilevato che l’incentivo presenta una limitazione molto rilevante. Infatti, a seguito di una serie di rimandi legislativi, l’esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. In un periodo così complicato, che giunge a valle del biennio emergenziale e durante un momento congiunturale non favorevole, conseguente alla crisi bellica in corso, forse si poteva pensare a una misura meno vincolante.

Ad ogni modo, in attesa delle indicazioni che giungeranno dagli Enti preposti, osserviamo che l’esonero, come anticipato, è riconosciuto per 36 mesi, che diventano 48 per i datori di lavoro privati i quali effettueranno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.