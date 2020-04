Bonus professionisti: perché anche i notai sono in fila per i 600 euro Alla Cassa del Notariato sono giunte più di 350 richieste di indennità. Ma sono oltre mille i potenziali beneficiari, con redditi fino a 50mila euro di Dario Aquaro

Bonus da 600 euro, scontato un rifinanziamento

In fila con la ricevuta per l’indennità Covid-19 ci sono anche 353 notai. Trecentocinquantatré professionisti (finora) che hanno chiesto alla Cassa nazionale del Notariato il bonus di 600 euro per il mese di marzo. Anche i notai piangono? Non esageriamo. Però è un fatto che si contino più di mille potenziali beneficiari del “reddito di ultima istanza”: 1.012 per la precisione, oltre il 20% degli iscritti alla Cassa.

Il Fondo istituito dal “cura Italia” all’articolo 44 include anche loro, in quanto «lavoratori danneggiati dal virus Covid-19», come dice il decreto (confondendo il virus con la malattia). Ad approfittarne – al pari di altri professionisti «iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» – potrebbero essere i 703 notai che nel 2018 hanno percepito redditi fino a 35mila euro. E i 309 che nello stesso anno d’imposta non hanno superato i 50mila.

I primi devono aver subìto limitazioni all’attività a causa dei provvedimenti restrittivi: e possono quindi rientrare tutti nel bonus, vista la serrata generale. I secondi, con redditi tra 35mila e 50mila euro, devono invece dimostrare di aver cessato, sospeso o ridotto l’attività. Dove la riduzione comprovata, trimestre su trimestre, 2020 su 2019, è di almeno il 33% del fatturato, in base al Dm Lavoro-Economia del 28 marzo scorso.

Nuovi ingressi, nuovi estremi

La stima dei potenziali 1.012 arriva direttamente dalla Cassa del Notariato, che ha fatto un po’ di calcoli per Il Sole24Ore. Calcoli necessari perché «la contribuzione segue il parametro del repertorio, cioè dell’onorario: un dato collegato all’atto e che prevede un massimale per i versamenti previdenziali. Altra cosa è il parametro reddituale, di cui non abbiamo un quadro completo e puntuale», spiega il presidente della Cassa, Giambattista Nardone.

Le statistiche sugli (ex) studi di settore pubblicate dal Dipartimento delle Finanze, e relative alle dichiarazioni 2017, parlano invece di una media reddituale di 293.200 euro. Primo posto tra i professionisti italiani: al secondo, per dire, ci sono i farmacisti con circa 120mila euro. Ma è appunto una media di categoria, calcolata su 3.793 notai rispetto ai 4.938 (allora) complessivi. Un valore che esclude 965 forfettari (non tenuti agli studi di settore), quindi in realtà inferiore; ma che d’altra parte comprende anche 146 soggetti che hanno dichiarato ricavi fino a 30mila euro.