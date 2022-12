Bonus psicologo da 1.500 euro: ecco chi può averlo e come

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bonus psicologo nato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno (dato l'aumento di condizioni di fragilità psicologica dovuto all'emergenza pandemica ) diventa permanente e sale da 600 fino a 1.500 euro. È quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. Una dote più bassa rispetto ai 25 milioni disponibili quest'anno e grazie ai quali ai quali è stato possibile accogliere poco più del 10% delle quasi 400 mila domande presentate.

Platea destinata a ridursi

Per questo motivo, per i prossimi anni, la platea dei beneficiari potrebbe ridursi ulteriormente. Nella prima tornata del 2022 le domande di sessioni di psicoterapia con il bonus psicologo presentate all'Inps sono state in totale 395.604. Le istanze accolte sono 41.657.

Come funziona il bonus

Per l'attivazione delle ulteriori risorse per il 2023 e 2024 e successivi è previsto un ulteriore decreto ministeriale. Resterà invariato il meccanismo, con la divisione in tre fasce Isee per accedere al sussidio, con un tetto massimo che dovrebbe essere confermato a quota 50 mila euro. E importo parametrato alle diverse fasce Isee.

Come si spende

Nel 2022 il bonus è stato erogato fino all’importo massimo di 600 euro per le persone con Isee fino a 15mila euro; 400 euro per le persone con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro; 200 euro infine alle persone con Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila.

Dovrebbe essere il nuovo decreto in arrivo a stabilire i nuovi importi in base alle fasce Isee. Il bonus psicologo consiste in un contributo da 50 euro per seduta fino al raggiungimento della soglia massima prevista per la propria fascia Isee.