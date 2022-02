Bonus psicologo, il perimetro dell’aiuto fino a 600 euro in dieci domande e risposte

Quali sono i finanziamenti a disposizione?

Per il 2022 è previsto il finanziamento del bonus piscologo con un fondo di 10 milioni di euro a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2022. Altri 10 milioni saranno invece investiti per il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali per rafforzare i servizi di neuropsichiatria per infanzia e adolescenza e per potenziare l’assistenza ospedaliera pediatrica e l’assistenza territoriale in ambito semiresidenziale. Questa ultima cifra sarà usata anche per potenziare l’assistenza sociosanitaria delle persone con disturbi mentali e l’accesso a servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, oltre che per fronteggiare le situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.