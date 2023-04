Bonus revisione auto, ecco come ottenerlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lunedì si è aperta la finestra per richiedere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la piattaforma ad hoc, il bonus veicoli sicuri. In particolare, dalle ore 9:00 del 3 aprile 2023 è possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni (art. 80, comma 8, del Codice della strada) effettuate nel 2023 presso i centri e le officine autorizzate. Il 31 dicembre chiuderà definitivamente l’iniziativa per Bonus veicoli sicuri. Il proprietario del veicolo che ha effettuato la revisione quest’anno si può registrare per richiedere il bonus. L’identità dei beneficiari viene accertata tramite credenziali Spid (di livello 2) CIE e CNS.

Per la richiesta del contributo non è richiesto nessun allegato o ricevuta. Sono necessari solo i dati richiesti nella procedura online. È possibile eliminare la richiesta per un veicolo entro 3 giorni, dall'inserimento della stessa, direttamente sulla piattaforma e richiedere nuovamente un contributo per lo stesso o un altro veicolo salvo disponibilità di fondi ministeriali.

Bonus da 9,95 euro

Il contributo è erogato mediante rimborso di un importo di 9,95 euro, assegnato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il rimborso è stato previsto a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo e una sola volta per tutta la durata dell'iniziativa (dal 2021 al 2023). In caso di veicolo cointestato il rimborso dovrà essere richiesto da chi ha gli oneri giuridici del mezzo, ovvero dal primo cointestatario sulla carta di circolazione. Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti.

Minicar

Se si è in possesso di una minicar 50cc, per richiedere il contributo è necessario inserire il CIC (riportato sulla carta di circolazione) e selezionare la categoria Ciclomotore. E se si è in possesso di una minicar con cilindrata superiore a 50cc, per richiedere il contributo è necessario inserire la targa e selezionare la categoria Motoveicolo.

I tempi

È possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta associata alla targa.