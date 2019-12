Bonus ricerca più bassi ma sul totale investito

Cambia il credito d’imposta in R&S. Il bonus non sarà calcolato solo sull’incremento di spesa rispetto all’anno prima ma sul totale investimenti. Si abbassanno però le aliquote: 12% fino a 3 milioni per attività di ricerca; 6% entro il limite di 1,5 milioni per l’innovazione finalizzata a prodotti o processi nuovi salendo al 10% per progetti green.