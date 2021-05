Bonus, ristori e proroghe: slalom infinito nel Covid-Fisco

Secondo Stefania Radoccia, italian Tax&law managing partner di EY, «nel pieno periodo emergenziale, e non solo, EY Tax&law ha supportato le aziende nello studio e nell’analisi delle nuove normative in ambito legale e fiscale, affiancandole nella discussione con gli istituti bancari per l’ottenimento di finanziamenti garantiti e per la negoziazione delle clausole legali in fase di elaborazione del loro business plan. Sempre in tema di liquidità abbiamo supportato i clienti nello smobilizzo dei crediti fiscali, in particolare crediti Iva, con la richiesta di assistenza in tema di imposte dirette e indirette e di transfer pricing sugli aspetti internazionali del loro business. Dalla seconda parte del 2020, e nei primi mesi del 2021, c’è stato un grande interesse da parte di private equity internazionali per le operazioni di due diligence buy-side».

La normativa emergenziale

Eppure le problematiche non sono mancate. Gli studi hanno dovuto far fronte alla crescente produzione normativa emergenziale. L’avvocato Eugenio Briguglio, socio dello studio Biscozzi Nobili Piazza, spiega che «l’intensa attività normativa - spesso aggravata dall’infelice formulazione delle norme e dal mancato coordinamento delle disposizioni contenute nel comprensibilmente frenetico susseguirsi degli interventi, ha causato, in una fase assai delicata per l’economia nazionale, forti incertezze nella relativa interpretazione, richiedendo interventi consulenziali sempre più articolati. I clienti hanno peraltro apprezzato le risposte che i professionisti hanno fornito».

Secondo Fabrizio Acerbis, managing partner di PwC Tls Avvocati e Commercialisti, l’ampia produzione normativa nella fase emergenziale ha prodotto aumenti di carichi di lavoro ma «solo in ambiti specifici e limitati». «Ci attendiamo - spiega il professionista - che questo possa avvenire maggiormente in futuro, soprattutto per i team che seguiamo in studio, come i progetti infrastrutturali, il segmento crisi (post moratorie) e lo sviluppo di progetti di digitalizzazione. È evidente che se si aprirà realmente una fase di riforme (a partire da quella fiscale ed energetica), tutti i dipartimenti potranno essere impattati».

