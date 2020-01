Bonus rottamazione fino a 20mila euro Dal 1° ottobre i mezzi Euro 3 non potranno più utilizzare il gasolio agevolato di Stefano Sirocchi

(Adobe Stock)

1' di lettura

La manovra 2020 contiene anche incentivi per il rinnovo del parco veicolare dell’autotrasporto. Si combinano con penalizzazioni sul gasolio per chi mantiene in flotta mezzi vecchi

L’articolo 53 del decreto fiscale (Dl 124/2019) destina nuove risorse per il rinnovo dei veicoli delle imprese di autotrasporto. I contributi riguarderanno gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2020 da parte delle imprese attive sul territorio italiano, iscritte al Ren (Registro elettronico nazionale) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

I contributi concessi possono variare da un minimo di 2mila euro a un massimo di 20mila euro per ciascun veicolo e non sono cumulabili con altre agevolazioni del medesimo tipo.

In generale, i veicoli da rottamare che beneficiano dell’agevolazione devono avere una motorizzazione termica fino a Euro IV, essere adibiti al trasporto merci e avere massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

Gli autoveicoli da acquisire, invece, devono essere nuovi di fabbrica, essere adibiti al trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e avere una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) o con motore termico Euro VI. Si attendono comunque i decreti attuativi.