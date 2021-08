Bonus rottamazione tv, dal 23 agosto via alle richieste: ecco come ottenerlo

3' di lettura

Dal 23 agosto via libera alla richiesta del bonus rottamazione tv. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il nuovo calendario sul riassetto frequenze televisive. Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Lo prevede il decreto del ministro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata.

In cosa consiste il bonus

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore - comprensivo di Iva, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi tv che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici.

Cumulabile con il precedente incentivo

Il decreto Sviluppo economico-Economia prevede esplicitamente che il bonus sia cumulabile con quello previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019 per l'acquisto di un televisore o di un decoder in linea con i nuovi standard televisivi. L'importo è però ridotto a 30 euro o al minore valore pari al prezzo di vendita se inferiore.,

Nessun limite di Isee

il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di Isee. Non ci sono, dunque, limiti di reddito per ottenerlo. Spetta un solo bonus per ogni codice fiscale di persone in possesso dei requisiti.

I requisiti per ottenerlo

Per ottenere il bonus è necessario essere residenti in Italia, essere in regola con il pagamento del canone Rai e rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 e quindi incompatibile con i nuovi standard di trasmissione. L'apparecchio acquistato deve essere nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico delle apparecchiature idonee. Spetta un solo bonus per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal codice fiscale.