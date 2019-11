Bonus rubinetti e giardini: cosa sta cambiando nella manovra per la casa

Restyling bonus facciate

Un altro emendamento, a firma Movimento 5 Stelle, modifica il bonus facciate. Non cambia la sostanza: lo sconto resta per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, ed è pari al 90 per cento. Compare un tetto di spesa, comunque molto alto, pari al doppio del limite di 96mila euro per unità immobiliare previsto per le ristrutturazioni: 192mila euro.

Viene, poi, specificato che è possibile il cumulo con altre detrazioni (bonus ristrutturazioni ed ecobonus) ma solo «a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divietò di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente». Bisognerà, cioè, adottare delle fatture analitiche, con l’indicazioni delle singole lavorazioni.

Antincendio

Completa il pacchetto una norma, proposta dal Movimento 5 Stelle, che cerca di migliorare la qualità antincendio dei nostri edifici. Per garantire livelli più alti di sicurezza e protezione dal fuoco, nel caso di interventi su facciate di edifici più alti di dodici metri, le detrazioni del 70 e 75%, oggi riconosciute per la riqualificazione globale delle parti comuni, saranno riconosciute solo «in caso di utilizzo di prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse A1 o A2- s1, d0, di reazione al fuoco».

