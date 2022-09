Bonus rubinetti, verifiche verso la chiusura e contributi più vicini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi ha chiesto il bonus rubinetti può iniziare il conto alla rovescia in attesa del contributo. Il ministero della Transizione ecologica ha appena comunicato che è in fase di chiusura, da parte di Sogei, l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso del 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici. L’attesa, insomma, è quasi finita per chi ha richiesto un contributo che può arrivare fino a mille euro.

Cos’è il bonus rubinetti

Il bonus idrico - va ricordato - è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento idrico: sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Attenzione, inoltre, a non confondere questo bonus con quello cosiddetto “acqua potabile”, che incentiva i sistemi di filtraggio (vedi anche l'articolo «Bonus acqua potabile, comunicazione delle spese 2021 entro il 28 febbraio»).

Possono beneficiare del bonus le persone maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile. La domanda può essere presentata per un solo immobile. Il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non viene considerato ai fini Isee ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni.

Procedura in fase di chiusura

Il 30 giugno scorso è stato l’ultimo giorno utile per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nell’anno solare 2021, attraverso il portale attivato dal Mite. Da allora è partita una procedura di verifica sulle richieste, che si sta chiudendo in questi giorni.