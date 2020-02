Bonus seggiolini antiabbandono 2020, ecco come funziona

In ogni caso, si ha diritto a un solo bonus per ogni bambino. Quindi, restano fuori gli eventuali ulteriori seggiolini, per esempio quelli usati sulle auto dei nonni che li vanno a prendere all’asilo.

Problemi e consigli di utilizzo

Così si dovrà acquistare un altro dispositivo a prezzo pieno. Oppure si dovrà avere l’accortezza di fare in modo che il bambino e il dispositivo si spostino sempre insieme. Preferibilmente anche con la stesso seggiolino, visto che non tutti i dispositivi sono compatibili o facilmente accoppiabili a tutti i seggiolini.

Oltretutto, non è comodo nemmeno spostare in continuazione il seggiolino da un’auto all’altra. E comunque, nel farlo, non bisogna lasciarsi prendere né dalla fretta né dalla facilità con cui i moderni sistemi Isofix bloccano il seggiolino sul sedile: è sempre possibile che il «clic» che si sente durante l’operazione non sia “pieno” e quindi non confermi l’avvenuto bloccaggio.

Attenzione anche quando a un seggiolino montato si abbinano i dispositivi antiabbandono. Anche quando essi sono compatibili, occorre avere cura di mettere il dispositivo in una posizione tale che non solo rilevi correttamente la presenza del bambino, ma anche che non interferisca con le cinturine del seggiolino.

Tenete infatti conto che questo aspetto è molto importante soprattutto d’inverno, quando gli abiti pesanti e ingombranti (con i quali di solito i bambini vengono lasciati anche se sono al chiuso dell’abitacolo) già senza il dispositivo antiabbandono potrebbero impedire di trovare per il bimbo la posizione ideale per far lavorare al meglio le cinturine nel trattenere il piccolo in caso d’incidente.