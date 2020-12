Bonus smartphone per chi ha Isee sotto i 20mila euro, ecco come funziona Il cellulare con annesso abbonamento a internet e contratto di telefonia mobilie si potrà richiedere dopo avere aderito allo Spid. Sarà dato in comodato gratuito per un anno di Mariolina Sesto

Il cellulare con annesso abbonamento a internet e contratto di telefonia mobilie si potrà richiedere dopo avere aderito allo Spid. Sarà dato in comodato gratuito per un anno

Arriva il “kit digitalizzazione”: chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20mila euro potrà avere per un anno un cellulare “in comodato d'uso” connesso ad Internet, con incluso l'abbonamento a due “organi di stampa” e l'app Io. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. La novità è prevista dalla manovra. Per poter ottenere il kit occorre avere la Spid. Il finanziamento previsto è di 20 milioni di euro per il 2021.

Necessario aderire allo Spid

Chi ha un Isee non superiore a 20mila euro per richiedere il cellulare dovrà prima aderire al Sistema pubblico d’identità digitale (Spid), futura chiave di accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione. Il kit spiega la norma «è destinato ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 20mila euro annui che non sono titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile e che si dotino dello Spid per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati».

Smartphone concesso per un anno

Lo smartphone sarà concesso in comodato gratuito per la durata di un anno con abbonamento a internet incluso. Il pacchetto prevede anche l’abbonamento a due giornali. Prima della consegna, sul telefono sarà installata anche l’app Io, attraverso cui si accede al cashback e ad altri incentivi, dal bonus vacanze alla lotteria degli scontrini.

Un solo smartphone per nucleo familiare

Sarà distribuito un solo smartphone per nucleo familiare eppure molti aventi diritto rischiano di essere esclusi perché la spesa massima non potrà superare i 20 milioni di euro. Il che vuol dire che saranno distribuiti all’incirca 200mila telefonini quando la p’latea dei potenziali beneficiari si aggira attorno a due milioni di famiglie.