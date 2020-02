Bonus sociale anche con reddito di cittadinanza

(© Judie Long)

Da quest'anno, i titolari di reddito e pensione di cittadinanza hanno diritto anche al bonus idrico che includerà altresì l'agevolazione per i costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Ma le novità riguardanti il bonus sociale, vale a dire lo sconto nelle bollette energetiche previsto per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico, non finiscono qui. A dettarle è l'ultimo decreto fiscale che ha introdotto anche il bonus sociale per la Tari, la tassa sui rifiuti, sul modello di quanto già avviene per gli altri benefici. I bonus luce, gas e acqua, poi, saranno riconosciuti, dal 1° gennaio 2021, in modo automatico ai soggetti potenzialmente beneficiari.