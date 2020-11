Bonus sociale: ecco cosa cambia dal 1° gennaio per lo sconto in bolletta Dal prossimo anno l’agevolazione diventerà automatica e non sarà più necessario presentare la domanda di ammissione: come funzionerà l’assegnazione e quanto vale lo sconto di Celestina Dominelli

Novità in arrivo per il bonus sociale, lo sconto nella bolletta di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economic e fisico e per i nuclei familiari numerosi. La principale modifica rispetto all’attuale sistema scatterà dal 1° gennaio quando l’agevolazione diverrà automatica: non sarà quindi più necessario per i potenziali beneficiari presentare la richiesta di ammissione al bonus che è parametrato alla numerosità della famiglia anagrafica e varia a seconda della tipologia dell’agevolazione.

La platea di beneficiari

Ma quante sono le famiglie che attualmente usufruiscono dello sconto in bolletta? I dati arrivano dall’ultima Relazione annuale a Parlamento e Governo dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) presieduta da Stefano Besseghini. Secondo la fotografia dell’Authority, nel 2019 il bonus elettrico è stato assegnato a 970.277 famiglie, e di queste 829.209 per disagio economico e 41.068 per disagio fisico; 558.514 famiglie hanno avuto accesso al bonus sociale gas; 447.213 famiglie hanno invece richiesto e ottenuto il bonus idrico. L’ammontare complessivo dei bonus erogati per il settore elettrico (per il disagio economico e fisico) e per il settore del gas è stato pari, rispettivamente a 135,5 milioni e 76,2 milioni. Per il settore idrico sono stati erogati bonus per un totale di circa 13,7 milioni. Sempre nel 2019, 374.525 famiglie che hanno beneficiato del bonus idrico hanno ottenuto anche i bonus elettrico e gas.

L’asticella dell’Isee per verificare l’applicazione dello sconto

Dal 1° gennaio, quindi, il bonus sarà automatico. Come funzionerà l’erogazione? Per consentire la distribuzione dell’agevolazione in bolletta, bisognerà verificare, come peraltro accade già oggi, la condizione di vulnerabilità economica del nucleo familiare che si misura attraverso il cosiddetto Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Che, per il bonus, deve rientrare entro una certa soglia (8.265 euro per tutti i tre bonus; 20mila euro per le famiglie con oltre 4 figli a carico). In alternativa, il nucleo familiare deve essere titolare di reddito o pensione di cittadinanza o, con riferimento al bonus elettrico, di carta acquisti.

Il ruolo dell’Authority

Sarà l’Authority a definire con provvedimenti ad hoc, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Inps al Sistema Informativo Integrato (la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici realizzata e gestita dall'Acquirente Unico. Inoltre, secondo il decreto, l'Autorità definirà il quadro applicativo per l'erogazione delle compensazioni e, sentito il Garante, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema gestito dall'Acquirente Unico e SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), in modo da da assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

L’iter per presentare la domanda

Fino ad allora, l’iter per ottenere l’agevolazione resta immutato: la domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza o un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi. Con un singolo modulo si fa richiesta di accesso a tutti i bonus previsti. Anche i titolari di reddito o pensione di cittadinanza devono presentare la domanda con le stesse modalità degli altri. Per la richiesta sono necessari un documento d'identità (o l'eventuale delega), l'attestazione dell'Isee in corso di validità e due moduli, disponibili entrambi sul sito dell'Autorità che servono a fotografare la situazione economica familiare e a recuperare le informazioni relative alla propria fornitura (reperibili in bolletta o nel contratto). I titolari di reddito o pensione di cittadinanza dovranno indicare anche il numero di protocollo o comunque l'attestazione utile a documentare la titolarità del beneficio.