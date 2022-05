Bonus sociale per elettricità e gas: platea estesa

Viene estesa la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022: il valore soglia dell'ISEE per accedere all'agevolazione sale da 8.265 euro a 12.000 euro. Con i bonus non vengono corrisposte somme al beneficiario ma l'importo viene compensato nella bolletta

