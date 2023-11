Bonus sociale elettrico, sostegno per i trasporti e borse di studio, ecco cosa prevede il decreto Bollette

Via libera in prima lettura della Camera al decreto Bollette (dl 31 del 2023). Il testo va ora all’esame del Senato. Nel provvedimento, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia, sono previste misure per il contenimento dei costi energetici nel IV trimestre, il differimento al 31 maggio 2024 del termine entro cui l’Arera presenterà la relazione di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse stanziate per il contenimento dei prezzi di energia e gas nel 2023. Viene aggiornata la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese energivore.

Si consente inoltre ai comuni l’accesso a servizi informativi prestati da Acquirente Unico. Il decreto legge dispone poi interventi a tutela del potere d’acquisto delle famiglie, integrando le risorse destinate alla social card per consentire l’acquisto di carburante o di abbonamenti al TPL, nonché rifinanziando il fondo bonus trasporti e il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l’accesso alla formazione superiore. Il provvedimento reca misure in materia finanziaria, con riguardo alle imprese di assicurazione.

I tempi per la conversione in legge sono stretti: entro il 28 novembre, pertanto il testo nel passaggio finale al Senato non dovrebbe registrare modifiche sostanziali.

Ecco, in sintesi, le soluzioni previste.

