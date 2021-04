Bonus temporanei o crediti d’imposta? Come sarà il riordino degli sconti fiscali

Le opzioni con maggior chance

Tra le opzioni più di peso emerse nelle analisi delle audizioni, due in particolare promettono di occupare la scena: una guarda alla trasformazione delle attuali deduzioni e detrazioni attuali in crediti d’imposta, per esempio del 10%, con l’obiettivo di facilitarne l’utilizzo effettivo rendendole spendibili all’atto del pagamento e di concentrarne gli effetti sulle sole spese sostenute con modalità tracciabili.

Per alcune voci, poi, l’Ufficio parlamentare di bilancio (ma sulla stessa linea sono intervenuti l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco) ha sottolineato l’esigenza di rendere temporanei alcuni sconti: che servono a incentivare alcuni settori economici ma che, introdotte a tempo indeterminato, rischiano di alimentare distorsioni. Un caso che secondo gli esperti si verifica soprattutto in edilizia, con i bonus e superbonus per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche e la cedolare sugli affitti.

Per mettere ordine al sistema c’è chi, come Confindustria, chiede di introdurre modalità di verifica ex post degli sconti, per esaminarne gli effetti concreti sull’economia e correggerne in corsa eventuali difetti, cancellare quel che non funziona e confermare quello che sostiene davvero sistemi produttivi e famiglie.

Una ricca esperienza del passato è lì a dimostrare che quando si dovrà passare dall’analisi tecnica alle proposte concrete il cammino si complicherà per il groviglio di interessi che qualsiasi proposta sulle tax expenditures finisce per colpire.

Ma un fatto è certo: senza il coraggio di riordinare la materia sarà impossibile portare avanti in modo credibile una proposta di riforma fiscale per il semplice fatto che mancheranno le risorse minime per finanziarla.