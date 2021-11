Bonus terme, è già overbooking prima del click day: in molti centri accreditati chiuse le pre-prenotazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

É già overbooking per il bonus terme, lo sconto del 100% sul prezzo dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Ancor prima del click day dell’8 novembre. Una misura varata per dare un colpo d'acceleratore alla ripresa di uno dei settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia da nuovo coronavirus che ha fatto partire in anticipo le prenotazioni per le indicazioni contrastanti sui siti del ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia.

Il click day della discordia

Subito dopo l’accreditamento sul sito di Invitalia molti centri termali hanno aperto le prenotazioni del bonus, chiedendo ai cittadini di prenotarsi. Di fatto superando con le pre-prenotazioni il click day dell’8 novembre previsto dal sito del ministero dello Sviluppo economico che invitava «i cittadini a richiedere il bonus, a partire dall'8 novembre, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco è disponibile online, in continuo aggiornamento, sul sito bonusterme.invitalia.it». Hanno di fatto obbedito alla faq n. 9 sul sito di Invitalia, che recita invece così: «Il cittadino può fare la richiesta di prenotazione del bonus dopo che l'ente termale si è accreditato, sapendo che l’ente termale può dar seguito alla richiesta a partire dall'8 novembre, alle ore 12.00, data in cui apre la piattaforma per le prenotazioni». Quindi il click day a questo punto serve solo ai centri accreditati per inserire i dati dei clienti prenotati e non per prenotarsi per usufruire del bonus. Un misunderstanding che ha fatto infuriare molto chi è rimasto fuori dalle prenotazioni da 200 euro.

«I giochi sono già stati fatti, non c’è gara»

La protesta dei potenziali clienti è scattata subito, perchè ci sono già stabilimenti termali già in overbooking che non accettano più le pre-prenotazioni. Già il giorno prima del click day. «É impossibile effettuare la prenotazione a Bagno di Romagna, in quanto tutti gli stabilimenti sono già sold out per le pre-prenotazioni già ricevute sui loro siti», ha segnalato, fra gli altri, Dino Biserni, lettore del Sole 24 Ore. «Mi sembra che ci sia una forzatura nella procedura. Io credevo che tutti avremmo dovuto presentarci ai nastri di partenza il giorno 8, per poi “giocarci” il tutto per tutto per avere la fatidica prenotazione, sperando nella connessione migliore possibile. Le cose non stanno così, i giochi mi sembra di capire che ormai sono stati fatti, non c'è gara». In realtà l’overbooking si registra nei più celebri centri termali e nelle regioni che hanno pochi centri termali accreditati. Sicuramente, visto che ci sono singoli centri termali che hanno avuto 25mila richieste, è già superato il tetto dei 250mila bonus in tutta Italia coperti dal fondo a disposizione.

Le terme accreditate sono 186

Sono 186 le terme accreditate sul sito del bonus di Invitalia, con il Veneto a fare la parte da leone con 74 centri accreditati. Poi c’è la Campania con 26, l’Emilia Romagna con 21, la Toscana con 15. Quattro regioni - Basilicata, Calabria, Liguria e Piemonte - hanno un solo centro accreditato. ne hanno due Abruzzo, Umbria e Valle d’Aosta.

Overbooking alle Terme dei papi di Viterbo

Nessuna possibilità di prenotare, almeno per ora, alle Terme dei Papi di Viterbo. «Il form per la compilazione è chiuso, non ci si può più iscrivere», spiegano al telefono. Le iscrizioni sono state chiuse per un «esubero di richieste»: in due giorni ne hanno ricevute 25mila. Dall’8 novembre alle 12 saranno in massa al computer per l’iscrizione di ogni singolo cliente sul portale del bonus terme.«Procederemo in ordine cronologico. Abbiamo chiuso - spiega una cortese impiegata - per motivi di serietà verso il cliente, evitando di illudere le persone. Questo non esclude una riapertura del form quando avremo completato l’inserimento di chi si è iscritto».