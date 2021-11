Bonus terme, ecco domande e risposte: quanto vale, come si chiede

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ventuno domande e risposte di Invitalia sul bonus terme. In cosa consiste? Come si chiede? Quanto tempo c’è per utilizzarlo? É vincolato all’acquisto di altri servizi presso le terme, dal pernottamento ai prodotti? Si possono scegliere i servizi da utilizzare? Sulla pagina web di Invitalia le istruzioni per usufruire del bonus, per il quale ancor prima del click day, c’è già una valanga di richieste. Che non potranno essere soddisfatte visto che il fondo del bonus consente di offrire 265mila voucher. E ci sono centri termali che hanno già ricevuto da soli 25mila richieste. Il bonus è uno sconto fino a 200 euro sui servizi termali. É un titolo individuale, non cumulabile e non cedibile a terzi. Non può essere vincolato all’acquisto di ulteriori servizi. Si deve prenotare presso le terme e poi si deve attendere il placet. Non è vincolato all’acquisto di ulteriori servizi, come pernottamenti o prodotti. Ecco le 21 domande e risposte per ottenere il bonus.

In cosa consiste il bonus terme?

Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile, non è cedibile, né può essere vincolato all'acquisto di ulteriori servizi. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.

Loading...

A chi è destinato il bonus terme?

Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino ha diritto a un solo bonus, utilizzabile presso l'ente termale che ha effettuato la prenotazione.

Cosa si intende per “prenotazione preventiva” del bonus?

Che il bonus va prima prenotato e poi fruito. Non può essere quindi rimborsato a posteriori.

Quali sono i servizi termali ammessi al Bonus?

È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.