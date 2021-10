Bonus terme, online la piattaforma per la registrazione degli stabilimenti termali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via all’operazione bonus terme. Dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per la registrazione degli stabilimenti termali che aderiscono al Bonus. I cittadini potranno poi prenotare i servizi a partire dall'8 novembre 2021 per poter usufruire dell’agevolazione. L’intervento mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.

Cosa è il bonus terme

Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Il bonus potrà essere richiesto dai cittadini direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma.

Un solo bonus a cittadino

A ogni cittadino maggiorenne spetta un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Per l’agevolazione sono a disposizione 53 milioni di euro. Sarà possibile consultare l'elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate sui siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia.