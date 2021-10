Bonus terme senza Isee, via dall’8 novembre: ecco come ottenerlo

La prenotazione si effettua presso lo stabilimento termale prescelto, che rilascerà l’attestato di prenotazione, che avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Dunque i servizi devono essere fuiti entro i 60 giorni. L’ente termale dove il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, tramite piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

Chi deve verificare che non esistano altre prenotazioni?

La struttura termale scelta dovrà verificare, tramite il portale Invitalia, che non esistano altre prenotazioni a nome dello stesso cliente e prenotare il buono. In base ai fondi residui, Invitalia rilascerà al centro termale un documento con le informazioni sulla prenotazione dei servizi termali e il codice univoco della prenotazione.



Dove trovo l’elenco dei servizi termali accreditati?

L’elenco degli stabilimenti termali accreditati sarà pubblicato sui siti internet del ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia. Dalle ore 12 del 28 ottobre la piattaforma Invitalia è attiva per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiscono al bonus terme.

Posso usufruire del bonus anche se il servizio termale è già a carico dello Stato?

No, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.

Il bonus è cedibile a terzi?

No, il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito, né in cambio di un corrispettivo in denaro.