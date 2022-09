Bonus trasporti, boom di richieste in una sola settimana. Sabato 17 gratis metro bus e tram a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

È boom richieste per il bonus Trasporti. Nel solo giorno in cui è scattato il semaforo verde per fare richiesta, ovvero il 1 settembre, sono state superate le 150mila richieste ed emissioni, con 695 aziende coinvolte. E la tendenza non è cambiata con il trascorrere dei giorni. Ad una settimana dal lancio del sostegno, ha fatto sapere il ministero del Lavoro, sono già più di 515mila i voucher emessi. Più di 1,2 milioni i cittadini che hanno avuto accesso, in pochi giorni, alla piattaforma digitale realizzata ad hoc. Tanto per rendere l’idea dell’interesse per la misura, l’Atac, l’azienda per la mobilità della capitale, ha fatto sapere che dal primo al 5 settembre sono stati emessi oltre 1.200 abbonamenti al giorno, per un totale superiore a 5.000.

Intanto, rimanendo al fronte dei trasporti, la Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che dispone per sabato 17 settembre 2022, subito dopo l’apertura della Settimana europea della mobilità, la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie, in tutta la città.

A disposizione 180 milioni di euro per il 2022

Il decreto Aiuti bis, che martedì 13 settembre è atteso in aula del Senato con un carico di oltre 400 emendamenti, ha aumentato a 180 milioni di euro per il 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza -, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. La misura bonus trasporti è disponibile fino a dicembre 2022, e comunque fino ad esaurimento del fondo.

Giovannini, il bonus funziona, renderlo strutturale

Il boom di richieste ha messo in moto subito il pressing della politica per rendere strutturale le misura. Un pressing che trova una sponda anche all’interno dello stesso esecutivo. Tanto che il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha parlato di «risultato molto incoraggiante, ed è la prova che la misura funziona ed è apprezzata. È per questo - ha aggiunto - che mi auguro che possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse, o resa strutturale dato che si tratta di un aiuto sia per le persone economicamente più fragili che fanno i conti con l’aumento del prezzo del carburante sia per l’ambiente, perché sposta sul trasporto pubblico locale chi utilizza mezzi privati».

Verso più risorse

Fondi permettendo, il primo spazio utile per potenziare il bonus potrebbe essere il nuovo decreto Aiuti per fronteggiare ancora il caro-energia, atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri.