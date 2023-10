Bonus trasporti: 35 milioni di euro per nuovi voucher da 60 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti riapre alle 8 di mercoledì 1° novembre con le nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023. Lo annuncia in una nota il ministero del Lavoro ricordando che si tratta del secondo incremento - rispetto ai 100 milioni iniziali - del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023 (”Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”). L’obiettivo, si spiega : «è far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia».

Il rifinanziamento di 35 milioni

È stato il decreto fiscale, n. 145/2023 approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, assieme al disegno di Legge di Bilancio 2024 a prevedere all’articolo 10 anche misure dedicate al trasporto pubblico locale con il rifinanziamento di 35 milioni del bonus trasporti.



I precedenti click day



I quasi 100 milioni di euro stanziati con il cosiddetto decreto Carburanti (convertito poi in Legge 10 marzo 2023 n 23) si erano esauriti ad agosto dopo meno di cinque mesi dall’inizio delle erogazioni. Il click day fissato il primo settembre, legato ai residui generati dal mancato utilizzo di bonus prenotati ad agosto, ha visto il limitato budget prosciugarsi in un’ora. Con 24.322 nuovi voucher rilasciati. È durato invece circa nove ore il click day scattato il 1° ottobre. con 213.280 i nuovi bonus trasporti rilasciati.

I beneficiari



Il bonus trasporti si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne. Non serve l’Isee nè bisogna dichiarare il reddito, basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022, spuntando una casella.

Come funziona la piattaforma



Per ogni accesso alla piattaforma è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Per richiedere ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo, indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari. Eventuali figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono presentare domanda autonomamente. Al momento della richiesta inoltre, è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto.La finestra per accedere a questo incentivo dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini comuni si era aperta lo scorso 17 aprile.