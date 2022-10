Bonus trasporti, può essere chiesto più volte fino a 60 euro ma in mesi diversi

Il 1° ottobre, il ministero del Lavoro ha annunciato che a settembre sono stati emessi oltre un milione di voucher e che «da oggi (cioè dall'inizio del mese in corso, ndr) è possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso». La struttura di supporto del ministero del Lavoro, contattata ieri dal Sole 24 Ore, ha confermato che «può essere chiesto un bonus ogni mese dal valore di euro 60,00». Opzione effettivamente percorribile, come da noi verificato.

Le conseguenze

Una buona notizia per alcuni beneficiari, meno per altri. Infatti chi ha ottenuto il bonus per un abbonamento mensile a settembre, ora lo può richiedere nuovamente, arrivando a cumulare un risparmio di spesa fino a 120 euro. E, se rimarranno ulteriori fondi, aggiungerà un abbonamento a novembre e poi a dicembre. Chi ha acquistato l'abbonamento annuale a settembre, temendo che si sarebbero esauriti i fondi a disposizione, ha risparmiato al massimo solo 60 euro, perché ormai è coperto per dodici mesi. Con il senno di poi, avrebbe fatto meglio ad acquistare con il bonus un primo abbonamento mensile e ora con altri 60 euro prendere l'annuale o continuare ad acquistare il mensile.

Il voucher potrà essere chiesto fino a dicembre o a esaurimento dei fondi disponibili, ora portati a 190 milioni di euro dopo i rifinanziamenti a opera dei decreti legge Aiuti-bis e Aiuti-ter.