Bonus trasporti al via, tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e risposte

Qual è il valore del bonus?

Il valore del buono non può superare l'importo di 60 euro. E verrà determinato dall'importo dell'abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell'ISEE.

Al momento della domanda è necessario dichiarare il reddito?

In sede di compilazione del Form sull'applicazione web viene richiesta l'autocertificazione attraverso la spunta di un'apposita casella. Non è necessario l'ISEE.

Come si chiede il bonus per i figli sia minori sia maggiorenni? Come e da chi deve essere effettuata la richiesta del Bonus per i minori aventi reddito?

È possibile richiedere il bonus a titolo personale ovvero per conto di un minore fiscalmente a carico eseguendo l'accesso e la registrazione al Portale dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it . Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso. È possibile richiedere un bonus per i figli fiscalmente a carico purché minorenni, accedendo al Portale dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite il proprio SPID o CIE. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Resta il limite del reddito complessivo individuale conseguito nell'anno di imposta 2022 non superiore a 20.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se il minore non è a carico dei propri genitori, anche avente reddito proprio e con reddito inferiore a 20.000 euro, la richiesta va fatta da chi esercita la patria potestà (curatore, amministratore)

È possibile fare richiesta per sé e per i propri figli con un solo accesso alla piattaforma?



No, l'accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé stesso o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

Al momento della richiesta è necessario indicare il Gestore del servizio per cui si acquisterà l'abbonamento?

Sì, il richiedente deve specificare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l'abbonamento annuale o mensile. Questa scelta sarà vincolante.