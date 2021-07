Bonus tv: a che punto siamo e perché non c’è ancora

4' di lettura

Gli Europei sono un ricordo, per le Olimpiadi di Tokyo potrebbe essere già tardi. Ma il vero rischio per il nuovo bonus tv è l’effetto “schermo nero”. Perché se l’incentivo alla rottamazione dovesse ancora tardare o la macchina organizzativa incepparsi all’ultimo momento, si potrebbe arrivare a settembre, alla fatidica data dello switch off, ovvero del passaggio al nuovo standard di trasmissione del segnale tv senza che il bonus da 100 euro sia ancora disponibile. E a quel punto basta avere in casa un tv acquistato prima del 22 dicembre 2018 e dunque con buona probabilità non più in grado di ricevere il nuovo segnale per i canali tradizionali (Rai e Mediaset, ad esempio) per dover correre a comprare un nuovo apparecchio se si vuole evitare lo “schermo nero”.

Certo per l’incentivo, sulla carta, mancano pochi passaggi: il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato nei giorni scorsi il decreto attuativo e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta e i successivi 15 giorni di vacatio legis. Ma anche dopo quella data servono ulteriori dettagli tecnici, che preoccupano non poco i rivenditori. L’attuale situazione, un po’ paradossale, la riassume bene Davide Rossi, direttore generale di Aires, l’associazione che riunisce le grandi catene di negozi di elettronica: «Abbiamo i magazzini pieni di televisori e dobbiamo mandar via i clienti a mani vuote e loro, arrabbiati, pensano siamo noi a non voler scontare il tv». Insomma gli annunci sono partiti, il contributo no.

La tecnologia

Dal primo settembre, salvo proroghe dell’ultim’ora, cambierà in tutta Italia lo standard di trasmissione del segnale televisivo, passando dall’attuale digitale terrestre allo standard DVB-T2. Per capire se lo schermo di casa è abilitato occorrono alcune verifiche tecniche, ma in linea di massima se l’apparecchio ha anche solo tre anni di vita, cioè è stato comprato prima del 22 dicembre 2018 è probabile non sia adeguato: va sostituito o aggiornato con un decoder. La novità non riguarda lo streaming e gli abbonamenti satellitari.

Difficile calcolare con esattezza il parco apparecchi da cambiare: una prima stima della Fondazione Bordoni ne conteggiava oltre 20 milioni, altri si fermano a 10 milioni, anche perché non è detto che vengano tutti rottamati.

I bonus

Il governo ha messo in campo due incentivi: il primo, riservato alle famiglie con Isee sotto i 20mila euro, del valore di 50 euro è già operativo; l’altro, per tutti senza Isee, è valido fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei 250 milioni stanziati.Il nuovo bonus ( detto “rottamazione” perché legato appunto alla consegna del vecchio tv) è pari al 20% del prezzo di acquisto del Tv, con un tetto di cento euro. I due strumenti sono cumulabili, fino a un massimo di 130 euro.