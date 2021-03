Bonus Tv, verso incentivo più ricco in vista dei primi «spegnimenti»

4' di lettura

«È necessaria una riflessione su come potenziare il bonus Tv». Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Camera in Commissione Trasporti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza lo scorso mercoledì 17 marzo, si esprime così a proposito di una questione che sta turbando, e non poco, i sonni dei broadcaster italiani. L’1 luglio 2022 si spegnerà il digitale Tv ora in uso (Dvb-T) per passare al digitale televisivo di seconda generazione (Dvb-T2). E senza i televisori adeguati, o in alternativa decoder ad hoc, gli schermi resteranno inevitabilmente bui.

Da settembre in poi l’addio ai vecchi televisori

Il rafforzamento del bonus Tv, ha aggiunto il ministro Giorgetti, rappresenta una misura che «mi sembra indispensabile rispetto alle date che ci siamo dati per la liberazione delle frequenze 5G». E su questo, ha spiegato, serve una riflessione «rispetto all'opportunità di rafforzare l'incentivo per l'adeguamento del parco televisori delle famiglie». Anche perché lo switch off inizierà dall’1 settembre. «In diversi milioni di case italiane la Tv non funzionerà più e questo è un problema». Da qui le parole del ministro Giorgetti, a proposito di un’operazione che dovrebbe traguardare alla sostituzione degli apparecchi televisivi (con bonus fino a 50 euro che spettano alle famiglie con Isee fino a 20mila euro)

Piemonte e Lombardia fra le prime

Il mese di luglio del 2022 non è lontano. Men che meno quello di settembre 2021, quando inizierà lo spegnimento in alcune aree d’Italia. Il timing prevede il primo processo di spegnimento dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 quando saranno interessate dal processo l'Area 2 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano) e l'Area 3 (Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza). Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sarà il turno dell'Area 1 (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna). Dal 1° aprile 2022 al 20 giugno 2022, infine, sarà interessata l'Area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche).

A gennaio erogati 19,4 milioni di euro

Venerdì 19 marzo 2021 il Mise ha comunicato alcuni dati di aggiornamento sull’utilizzo dei contributi per il bonus Tv. Il tono della comunicazione è positivo, teso a mettere in evidenza l’accelerazione. Ma la strada è ancora lunga. Secondo i dati della Federazione Ugo Bordoni citati dal ministero dello Sviluppo economico nella sua nota, al 21 gennaio 2021 si è toccato il tetto dei 388.100 contributi totali riconosciuti, corrispondenti a 19,4 milioni di euro erogati. Nel dettaglio, di questi 388.100 contributi, 341.355 sono stati destinati all'acquisto di una nuova TV e 46.755 a quello di un nuovo decoder, 36.951 per piattaforma terrestre e 9.804 per quella satellitare. Quanto al parco televisori da sostituire, si attende nel mese di aprile un aggiornamento da parte della Fub. Gli ultimi dati, tratti da un report di marzo 2020, indicavano che su 22,1 milioni di famiglie con piattaforma digitale terrestre, quelle che possedevano almeno un apparato in grado di ricevere trasmissioni Dvb-T2 erano 9,39 milioni ovvero il 42,4% mentre quelle non ancora pronte erano 12,77 milioni quindi il 57,6 per cento.

I primi effetti della campagna di comunicazione

A disposizione ci sono 151 milioni di euro e una progressione nell’uso dei contributi sembra essere direttamente collegata anche agli effetti di una campagna del Mise, fortemente richiesta anche dai broadcaster preoccupati di quel che potrebbe succedere con l’inizio degli spegnimenti per passare al nuovo standard, quello del digitale di seconda generazione. Nella sua ultima comunicazione il Mise spiega che «fino a giugno scorso sarebbero stati spesi meno di 5 milioni, dei 151 in totale stanziati dal Governo, a fronte di circa 127.000 contributi erogati, a settembre ne erano già stati spesi 9,8 milioni con l'erogazione di 196.644 contributi (di questi, 175.508 per l'acquisto di televisori e 21.136 per decoder)».