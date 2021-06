Bonus vacanze 2021: valido in agenzie e tour operator, ma non per affitti brevi

3' di lettura

Sono un milione e 98mila le famiglie che hanno ottenuto il bonus vacanze nel 2020 ma che non lo hanno ancora speso. Per un controvalore che si aggira intorno ai 500 milioni di euro. A loro si rivolge la possibilità, introdotta con il decreto Sostegni bis (Dl 73/21), di utilizzarlo anche presso agenzie di viaggio e tour operator, e non più solamente presso le strutture ricettive aderenti all’iniziativa.

L’ampliamento delle modalità di utilizzo del bonus risponde alla necessità di spingere le famiglie beneficiarie a spenderlo. «Non possiamo permetterci di avere risorse non spese dopo averle stanziate», ha detto pochi giorni fa il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Scarso utilizzo e possibilità di rilancio

L’insuccesso del bonus si legge nei numeri: su un totale di circa 2,5 miliardi di euro stanziati con il decreto Rilancio (di cui 1,67 per il 2020 e 733,8 milioni per il 2021), solo 820 milioni sono stati “prenotati” attraverso circa un milione e 886mila bonus vacanze assegnati lo scorso anno. E di questi, solamente 787mila sono stati effettivamente spesi, cioè meno della metà. Da qui nasce la priorità di spingere chi non lo ha ancora utilizzato a farlo quest’estate, o comunque entro fine anno. Il decreto Ristori del 28 ottobre scorso, infatti, ne aveva già prorogato la validità fino al 30 giugno 2021. Infine, dall’iter di conversione in legge del Milleproroghe è arrivata anche la proroga fino al 31 dicembre 2021.

Dal ministero del Turismo fanno capire che le risorse non possono essere riallocate e utilizzate per altre finalità, essendo crediti di imposta già messi a bilancio, quindi non resta che semplificare la procedura di utilizzo. In primis con l’estensione presso agenzie di viaggio e tour operator prevista dall’articolo 7, comma 3 del Sostegni-bis approvato dal Governo, che ora passa all’esame del Parlamento. Tra le altre ipotesi, poi, c’è la possibilità di riaprire quanto prima i termini per attivare nuove richieste da parte degli utenti che non hanno già ottenuto il credito nel 2020, assegnando così le risorse residue.

Allo studio anche la possibilità di introdurre la divisibilità del bonus, cioè la possibilità di utilizzarlo anche in più soluzioni, ad esempio per due viaggi o soggiorni differenti e con strutture diverse, oltre a renderlo cedibile, anche più volte. Su questo dovrà pronunciarsi anche l’agenzia delle Entrate: come previsto dall’articolo 176 del Dl 34/2020, le modalità di applicazione del tax credit sono definite con un provvedimento del Direttore.