Bonus vacanze, l’Agenzia delle Entrate: sconto anche per i servizi di spiaggia Possibile effettuare il pagamento anche tramite agenzie di viaggio e tour operator. Ma attenzione: il beneficio sarà utilizzabile solo nelle strutture imprenditoriali di Annarita D'Ambrosio

Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. Lo ha chiarito la nuova circolare dell’Agenzia Entrate, la numero 18/E del 3 luglio, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini.

Bonus solo nelle strutture imprenditoriali

Il bonus può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come per esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). Per individuarle occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast».

Soggetti che gestiscono quindi strutture che esercitano le attività comprese nella sezione 55 dei codici Ateco. In particolare, chiarisce la circolare, sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale purché in forma imprenditoriale, escludendo invece coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Sdoganati i servizi balneari

Se la struttura unica presso la quale si decide di trascorrere le vacanze effettua servizi in spiaggia, rientrano nella previsione del bonus anche questi ultimi: chiarimento importante che permette di considerare gli incrementi di prezzo già segnalati in alcuni lidi. È necessario che i servizi vengano però indicati nell’unica fattura emessa. Quindi questo vale sia per le strutture con spiaggia annessa, sia in quelle dove il servizio spiaggia è fornito da diverso esercente. Per esempio, si legge nella circolare, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da Alfa, è possibile includere, ai fini del credito d'imposta vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Beta, solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da Alfa.

La tempistica per utilizzare il bonus

Il credito d’imposta vacanze è utilizzabile dal primo luglio al 31 dicembre 2020. La circolare chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni nei quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Quindi il bonus può essere fruito anche per un soggiorno, per esempio, dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.