Bonus vacanze: tutto quello che c'è da sapere in base alle nuove faq

Bonus vacanze al giro di boa. Si presuppone che chi ha ottenuto il beneficio e non l’ha ancora utilizzato, lo farà nei mesi estivi, anche se c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne. Sul sito dell'agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata sulla misura. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.

I riferimenti normativi

Istituito dal Dl 34/2020 in favore delle famiglie con Isee in corso di validità non superiore a 40.000 euro, il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator, la novità più recente, introdotta dal Dl 73/2021, il decreto Sostegni-bis.Il decreto Milleproroghe (Dl183/2020, convertito con la legge 21/2021), ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione. Pertanto, chi ha già ottenuto il bonus al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino a fine anno.

Utilizzo esteso ad agenzie viaggi e tour operator

Regole invariate: può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi abbia effettuato la richiesta. È riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L'importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale, per il solo anno 2020, o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato – si legge nella guida delle Entrate - il codice fiscale di chi intende fruire dell'agevolazione.

La novità più rilevante è dunque l'utilizzo del bonus presso agenzie di viaggio e tour operator. L'articolo 7 comma 3 del Dl Sostegni bis precisa che la norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19. La relazione illustrativa precisa che agenzie di viaggio e tour operator, sono stati tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l'80% dei ricavi dall'inizio della crisi. L'obiettivo è dunque aumentare la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia.

Non previsto il rimborso per mancato utilizzo

La guida, che richiama i provvedimenti normativi citati, include l'interessante sezione Domande e risposte con due puntualizzazioni che, in particolare, vi segnaliamo: nel caso si sia pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza, cosa succede se si è impossibilitati a partire? L'importo dello sconto per bonus vacanze – chiariscono le Entrate - non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell'operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un'unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.