Bonus vacanze verso un ampliamento: sarà spendibile nelle agenzie di viaggi

Fa già parte del pacchetto di misure per rilanciare un turismo travolto dalla stretta anti-coronavirus, tuttavia gran parte delle risorse stanziate per finanziarlo sono rimaste inutilizzate, quindi si delinea un tagliando. «Il bonus vacanze esiste, è stato prorogato - ha ricordato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai1 -. Ha un problema: non funziona benissimo perché dei 2,6 miliardi sono stati spesi 820 milioni, quindi sono disponibili tante risorse. Tant'è che vorremmo ampliarne la possibilità di utilizzo. Non solo con questo utilizzo farraginoso: se funzionava bene, era già stato speso tutto».

L’ipotesi di rendere il bonus turismo spendibile in un’agenzia di viaggi

«La nostra idea - ha continuato Garavaglia - è renderlo molto più semplice, ad esempio renderlo spendibile in un'agenzia di viaggi, andare lì e fare tutto lì» Ovviamente per fare vacanze italiane: «Quello prevede la legge - ha sottolineato -, ma è evidente che sarà un estate con un turismo Italia su Italia, anche se c'è un po' di ripresa dall’estero perché si va verso il green pass europeo».

Misura prevista dal decreto Rilancio

Considerata la disponibilità di risorse rimaste inutilizzate il decreto Milleproroghe a fine febbraio ha previsto la possibilità di utilizzare il bonus vacanze fino a fine 2021 (la manovra 2021 ne aveva previsto la scadenza al 30 giugno). La misura è stata prevista dal decreto Rilancio (Dl 34/ 2020). Si tratta di un contributo fino 500 euro per le famiglie da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Chi può richiederlo

Possono ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro. Per il calcolo dell'Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L'importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone e 150 euro da una persona.

Come si ottiene

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie 3.0 (Carta d'identita elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si devono inserire le credenziali Spid e successivamente fornire l'Isee. Secondo gli operatori, la procedura farraginosa per vedersi riconosciuto il sostegno sarebbe alla base dello scarso ricorso al bonus.