Bonus vacanze al via dal 1° luglio, ecco chi può richiederlo e come ottenerlo

Dal primo luglio e fino al 31 dicembre si potrà chiedere l'agevolazione destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast

Arrivano le regole per chiedere il bonus vacanze, la misura prevista dal decreto Rilancio a favore delle famiglie con redditi ISEE non superiori a 40.000 euro: dal primo luglio e fino al 31 dicembre si potrà chiedere - spiega l'Agenzia delle entrate - l'agevolazione destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Ecco in sintesi quanto vale e come si potrà chiedere il bonus dal primo luglio:

Fino a 500 euro

Se la famiglia è composta da almeno tre persone il bonus può arrivare a 500 euro mentre il limite è 300 in caso di due componenti e 150 se si tratta di un single. Il bonus si utilizza per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Va utilizzato tutto insieme

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

Si chiede con app Io

Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA. E’ necessaria per l'accesso l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0).