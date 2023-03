Bonus villette, per il calcolo del quoziente familiare si considera il reddito lordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Vorrei accedere al bonus villette al 90 per cento. Sono unico residente nella mia abitazione (il resto del mio nucleo familiare risiede altrove). Vorrei sapere se, per il calcolo del quoziente familiare, il mio reddito da collaborazione, in gestione separata Inps, va considerato al lordo o al netto.

Risposta. In base all'articolo 119, comma 8-bis.1, del Dl34/2020, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, che, per accedere al superbonus del 90% per il 2023, dev'essere non superiore a 15mila euro, occorre considerare «i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa». Quindi, per rispondere al lettore, va considerato sempre il reddito lordo percepito che confluisce, appunto, nel reddito complessivo da indicare nella dichiarazione dei redditi.

