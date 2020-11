#BonusBici, sui social la rabbia degli utenti per il click day Punte superiori al mezzo milione di persone nella coda virtuale per il buono mobilità messo a punto dal Governo che ha stanziato 215 milioni di euro in questa operazione di Marco lo Conte

E' il click day per il bonus mobilità, rimborsi fino a 500 euro

Punte superiori al mezzo milione di persone nella coda virtuale per il buono mobilità messo a punto dal Governo che ha stanziato 215 milioni di euro in questa operazione

Ci sono i disillusi e gli inviperiti. Gli arrabbiati, chi si stupisce della lentezza del click day per il bonus bici e chi usa le armi dell’ironia per spirito di sopravvi venza digitale. Dalle 9 del mattino centinaia di migliaia di italiani si sono messi in coda digitale in attesa di veder processata la propria domanda per ottenere il bonus bici o bonus mobilità. Un affollamento motivato dal rischio che finiscano le risorse messe a disposizione dell’Esecutivo per chi intende acquistare una bicicletta o un monopattino elettrico. Ore e ore di attesa davanti a uno schermo, che talvolta segnala il crollo della connessione. E quando invece funziona, segnala il numero di persone che ci precedono nella coda. Un numero che ha superato in alcuni momenti il mezzo milione di aspiranti fruitori del bonus.

In bilico tra sopportazione e ironia, rabbia e richiesta di innovazione, i potenziali beneficiari del bonus mobilità si sono sfogati con migliaia di commenti sui social, sottolineando l’inadeguatezza di uno strumento come il click day per la distrubuzione dei bonus. In particolare il nostro account Twitter ha chiamato a raccolta le lamentele degli utenti:

La cronaca della giornata è simile per molti utenti, con differenti gradi di arrabbiatura:

Al centro della polemica, in particolare, la difficoltà di “dialogo” tra i vari soggetti coinvolti nella filiera digitale dell’operazione. Circostanza sottolineata anche da chi è riuscito nell’intento di incassare il bonus:

Tra chi ha trascorso buona parte della giornata a guardare il video, aspettando il via libera per il bonus mobilità, un po’ di ironia - a volte un po’ amara - si rivela uno strumento straordinariamente utile: